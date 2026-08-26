27 अगस्त को पंजाब बंद: जानिए क्या है कारण और क्या होगा प्रभावित

मुख्य मांगों में 18 प्रतिशत महंगाई भत्ते का बकाया जारी करना, छठे वेतन आयोग को लागू करना, पुरानी पेंशन योजना को वापस लाना और नए भर्ती हुए कर्मचारियों के 3 साल के प्रोबेशन पीरियड को हटाना शामिल है।

यूनियनें कुछ अन्य विभागीय आदेशों का भी विरोध कर रही हैं, जिन्हें वे कर्मचारियों के हित में नहीं मानतीं।

इस दिन स्कूलों में कई शिक्षक सामूहिक छुट्टी पर रह सकते हैं, जिससे नियमित कक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। लेक्चरर कैडर यूनियन के नेता धरमजीत सिंह ढिल्लों का कहना है, "चूंकि सरकार ने अभी तक छुट्टी घोषित नहीं की है, इसलिए स्कूलों में केवल दो या तीन शिक्षक ही मौजूद रहने की संभावना है। इतने कम स्टाफ के साथ सभी कक्षाओं को पढ़ाना संभव नहीं होगा, और छात्रों को खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी।"

यूनियनों का कहना है कि वे अब झूठे वादों से तंग आ चुके हैं और इस बार सरकार से ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।