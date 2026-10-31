नवी मुंबई हवाई अड्डे की उड़ानों पर ग्रहण, एमिरेट्स-एयर फ्रांस का कड़ा विरोध

एमिरेट्स और एयर फ्रांस-KLM मुंबई के मुख्य हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नए नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) पर ले जाने से कुछ खास खुश नहीं हैं। एमिरेट्स ने तो NMIA की क्षमता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि यह इतना बड़ा हवाई अड्डा ऑपरेशंस संभाल पाएगा या नहीं। वहीं, एयर फ्रांस ने मुंबई और नवी मुंबई के बीच अपनी सेवाओं को बदलने का विरोध किया है। उन्होंने इस पूरे इंतजाम को परिचालन की दृष्टि से अक्षम यानी काम के हिसाब से बेकार बताया है। दरअसल, यह बदलाव मुंबई में बड़े टर्मिनल अपग्रेड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) की योजना मार्च 2027 तक हर साल 50 लाख यात्रियों को नए हवाई अड्डे पर शिफ्ट करने की है।