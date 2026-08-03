दिल्ली में बिजली कटौती: आज इन इलाकों में गुल रहेगी बत्ती, जानें कहां-कहां छाएगा अंधेरा

बिजली कटने से पहले आप अपने सभी बिजली से चलने वाले जरूरी काम निपटा लें। सावधानी के तौर पर, इन घंटों में लिफ्ट का इस्तेमाल करने से बचें।

अगर बिजली तय समय से ज्यादा देर तक नहीं आती, तो आप मुख्य हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कॉल करके या अपने डिस्कॉम के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर जानकारी ले सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप डिस्कॉम की वेबसाइट भी देख सकते हैं, जहां पूरा शेड्यूल दिया गया है।