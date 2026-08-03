दिल्ली में बिजली कटौती: आज इन इलाकों में गुल रहेगी बत्ती, जानें कहां-कहां छाएगा अंधेरा
दिल्लीवासियों के लिए एक जरूरी जानकारी है। इस सोमवार से दिल्ली के कुछ इलाकों में बिजली कटौती होने वाली है। गर्मी और मानसून में बिजली की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए बिजली कंपनियों ने मेंटेनेंस का काम तय किया है। यह कटौती सिर्फ पश्चिम, पूर्व और उत्तर दिल्ली के चुनिंदा इलाकों में होगी, पूरे शहर में नहीं। इसलिए आप जांच लें कि कहीं आपका इलाका भी इनमें से तो नहीं।
कृष्ण नगर, रोहिणी, जनकपुरी में बिजली कटौती का समय
कृष्ण नगर (BYPL): सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक
रोहिणी सेक्टर 7 (TPDDL): सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक
जनकपुरी ब्लॉक बी (BRPL): सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक
सावधानी बरतें, 1912 पर कॉल करें
बिजली कटने से पहले आप अपने सभी बिजली से चलने वाले जरूरी काम निपटा लें। सावधानी के तौर पर, इन घंटों में लिफ्ट का इस्तेमाल करने से बचें।
अगर बिजली तय समय से ज्यादा देर तक नहीं आती, तो आप मुख्य हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कॉल करके या अपने डिस्कॉम के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर जानकारी ले सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप डिस्कॉम की वेबसाइट भी देख सकते हैं, जहां पूरा शेड्यूल दिया गया है।