चुनाव आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में हटाए गए मतदाताओं को मौका दिया

चुनाव आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में हटाए गए मतदाताओं को मौका दिया

लेखन गजेंद्र 07:34 pm Nov 06, 202607:34 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में मतदाता सूची से बाहर गए मतदाताओं को एक मौका दिया है। आयोग ने अधिकारियों से एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने को भी कहा है ताकि यह पक्का हो सके कि कोई भी योग्य वोटर अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने से न चूके और दोहरे पंजीकरण को भी रोका जा सके। इन राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड शामिल हैं।