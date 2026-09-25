अल नीनो से भारत में बढ़ा 15,800 मौतें होने का खतरा, नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा

एक नए अध्ययन ने चेतावनी दी है कि अल नीनो 2026-27 के सीजन में भारत में पड़ने वाली गर्मी को और भी खतरनाक बना सकता है। अध्ययन के मुताबिक, सितंबर 2026 से फरवरी 2027 के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने से करीब 15,800 और लोगों की जान जा सकती है। रिपोर्ट बताती है कि आने वाले महीनों में दुनिया का औसत भूमि तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इससे बेहद गर्म दिन अब और भी आम हो जाएंगे, जिससे देश के स्वास्थ्य सिस्टम पर काफी दबाव पड़ेगा।