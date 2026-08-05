सिद्धिविनायक मंदिर में दान चोरी के आरोपों के बाद अब ऑडिट किया जाएगा

महाराष्ट्र: सिद्धिविनायक मंदिर में करोड़ों की दान चोरी के आरोप, उपमुख्यमंत्री ने दिए ऑडिट के आदेश

लेखन आबिद खान 12:18 pm Aug 05, 202612:18 pm

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब महाराष्ट्र के सिद्धिविनायक मंदिर में दान चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि मंदिर से हर साल 18 करोड़ रुपये का दान चोरी हो रहा है। इसके बाद सरकार हरकत में आ गई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले 5 वर्षों में मंदिर में आए दान, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के ऑडिट का आदेश दिया है।