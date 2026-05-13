8वां वेतन आयोग: क्या 69,000 रुपये होगा सरकारी कर्मचारियों का नया न्यूनतम वेतन?

निकाय 65,000-69,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे

3 प्रमुख संगठन न्यूनतम वेतन को 65,000 से 69,000 रुपये तक बढ़ाने की मांग पर एकमत हैं। वे 3.8 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर और हर साल 5 से 6 प्रतिशत की वेतन वृद्धि भी चाहते हैं। इसके साथ ही, एक आसान वेतन संरचना और ऐसी पेंशन की भी उम्मीद है जो महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहे। इन सामूहिक मांगों के अलावा, हर समूह की अपनी कुछ खास प्राथमिकताएं भी हैं। जैसे, NCJCM सभी के लिए एक समान वेतन सुधार चाहता है, जबकि महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने और महंगाई भत्ते (DA) की गारंटी देने पर ज़ोर दे रहा है। वहीं, AIDEF ने रक्षा क्षेत्र के नागरिक कर्मचारियों के लिए बेहतर करियर ग्रोथ के अवसरों की मांग उठाई है।