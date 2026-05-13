8वां वेतन आयोग: क्या 69,000 रुपये होगा सरकारी कर्मचारियों का नया न्यूनतम वेतन?
8वां वेतन आयोग 8 बड़े संगठनों के प्रमुख प्रस्तावों पर विचार कर रहा है, जो बेहतर वेतन, पेंशन सुधार और अद्यतन भत्तों की मांग कर रहे हैं। इन सुझावों का असर आने वाले सालों में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की तनख्वाह पर पड़ेगा, और आयोग की अंतिम सिफारिशें मध्य-2027 तक सामने आ सकती हैं।
निकाय 65,000-69,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे
3 प्रमुख संगठन न्यूनतम वेतन को 65,000 से 69,000 रुपये तक बढ़ाने की मांग पर एकमत हैं। वे 3.8 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर और हर साल 5 से 6 प्रतिशत की वेतन वृद्धि भी चाहते हैं। इसके साथ ही, एक आसान वेतन संरचना और ऐसी पेंशन की भी उम्मीद है जो महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहे। इन सामूहिक मांगों के अलावा, हर समूह की अपनी कुछ खास प्राथमिकताएं भी हैं। जैसे, NCJCM सभी के लिए एक समान वेतन सुधार चाहता है, जबकि महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने और महंगाई भत्ते (DA) की गारंटी देने पर ज़ोर दे रहा है। वहीं, AIDEF ने रक्षा क्षेत्र के नागरिक कर्मचारियों के लिए बेहतर करियर ग्रोथ के अवसरों की मांग उठाई है।
नई दिल्ली में 13-14 मई को वेतन वार्ता
बातचीत का अगला दौर 13-14 मई को नई दिल्ली में होगा। इसका नतीजा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की तनख्वाह में बड़े बदलाव ला सकता है, और यूनियनों को उम्मीद है कि इस बार उनकी बात जरूर सुनी जाएगी।