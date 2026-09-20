8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के 'आउटडेटेड' बीमा कवरेज पर बड़ा सवाल

फिलहाल, ग्रुप C के लिए CGEGIS कवरेज 1.5 लाख रुपये पर टिका हुआ है। यह राशि पिछले कई दशकों से नहीं बदली है। यूनियनें इस कवरेज को आज की जरूरतों के हिसाब से काफी बढ़ाने की मांग कर रही हैं।

उन्होंने सुझाव दिया है कि बीमा-से-बचत अनुपात को 70:30 किया जाए। साथ ही, जब भी महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ऊपर जाए, तो कवरेज में अपने आप 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए। वेतन आयोग ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है; बातचीत का अगला दौर 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा।