क्या बदलने वाली है आपकी सैलरी? 8वां वेतन आयोग मुंबई में, 1 करोड़ लोगों की निगाहें

CPC के हर फैसले का असर एक करोड़ से ज्यादा लोगों पर होगा। इसमें करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं।

इसके अलावा, आयोग सेंट्रल रेलवे के कामकाज का जायजा भी ले रहा है, ताकि वहां की कार्यस्थितियों को करीब से समझा जा सके। अभी आयोग लोगों से राय और सुझाव इकट्ठा कर रहा है, लेकिन इसकी अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक ही आ पाएगी।

कोई भी बदलाव पूरी तरह से लागू होने में उसके बाद भी दो से तीन साल का समय लग सकता है।