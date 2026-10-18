क्या बदलने वाली है आपकी सैलरी? 8वां वेतन आयोग मुंबई में, 1 करोड़ लोगों की निगाहें
8वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता करेंगी। आयोग यहां कर्मचारियों के यूनियनों और पेंशनभोगियों के समूहों से मुलाकात करेगा।
इस बैठक में वेतन, भत्तों और पेंशन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यह सब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन की बड़ी समीक्षा का हिस्सा है।
अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद
CPC के हर फैसले का असर एक करोड़ से ज्यादा लोगों पर होगा। इसमें करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं।
इसके अलावा, आयोग सेंट्रल रेलवे के कामकाज का जायजा भी ले रहा है, ताकि वहां की कार्यस्थितियों को करीब से समझा जा सके। अभी आयोग लोगों से राय और सुझाव इकट्ठा कर रहा है, लेकिन इसकी अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक ही आ पाएगी।
कोई भी बदलाव पूरी तरह से लागू होने में उसके बाद भी दो से तीन साल का समय लग सकता है।