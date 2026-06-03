8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट: 50 लाख कर्मचारियों के वेतन पर बड़ा असर, 15 जून तक दें राय
आठवें केंद्रीय वेतन आयोग देशभर में कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और दूसरे अहम लोगों से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों को लेकर बातचीत कर रहा है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई इस आयोग की अगुवाई कर रही हैं। इसमें पंकज जैन और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, वित्त प्रोफेसर पुलक घोष भी शामिल हैं। आयोग ने साल 2025 के आखिर में अपना काम शुरू किया था। इनकी सिफारिशें, जो 2027 के मध्य तक आ सकती हैं, देश के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर सीधा असर डालेंगी।
जनता 15 जून तक अपने सुझाव दे सकती है
अभी आयोग श्रीनगर में 1 से 4 जून तक है। इसके बाद वह 8 जून को लद्दाख जाएगा। फिर लखनऊ (22-23 जून), भुवनेश्वर (6-7 जुलाई) और कोलकाता (9-10 जुलाई) का दौरा करेगा। मई में आयोग ने दिल्ली में रेलवे मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से जुड़े संगठनों और यूनियनों से बात की थी। हैदराबाद में भी ऐसी ही चर्चाएं हुई थीं।
आयोग ने और भी कई जगहों का दौरा तय किया है, जिसमें विशाखापत्तनम भी शामिल है। इन सभी मुलाकातों और चर्चाओं से यह तय होगा कि लाखों सरकारी कर्मचारियों का वेतन कैसे संशोधित किया जाए। अगर आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं, तो 15 जून तक अपने सुझाव भेज सकते हैं।