8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट: 50 लाख कर्मचारियों के वेतन पर बड़ा असर, 15 जून तक दें राय

जनता 15 जून तक अपने सुझाव दे सकती है

अभी आयोग श्रीनगर में 1 से 4 जून तक है। इसके बाद वह 8 जून को लद्दाख जाएगा। फिर लखनऊ (22-23 जून), भुवनेश्वर (6-7 जुलाई) और कोलकाता (9-10 जुलाई) का दौरा करेगा। मई में आयोग ने दिल्ली में रेलवे मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से जुड़े संगठनों और यूनियनों से बात की थी। हैदराबाद में भी ऐसी ही चर्चाएं हुई थीं।

आयोग ने और भी कई जगहों का दौरा तय किया है, जिसमें विशाखापत्तनम भी शामिल है। इन सभी मुलाकातों और चर्चाओं से यह तय होगा कि लाखों सरकारी कर्मचारियों का वेतन कैसे संशोधित किया जाए। अगर आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं, तो 15 जून तक अपने सुझाव भेज सकते हैं।