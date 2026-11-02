केदारताल में हिमस्खलन के बाद लापता हुए 8 लोगों का अभी तक नहीं लगा सुराग, खराब मौसम से तलाश में बाधा

उत्तराखंड के केदारताल इलाके में हुई भारी हिमस्खलन की घटना के 3 दिन बाद भी 8 लोग अब तक नहीं मिल पाए हैं। 27 अक्टूबर को गंगोत्री से 12 लोगों का एक दल यात्रा पर निकला था। इनमें 3 नेपाली पोर्टर और एक कुक समेत सिर्फ 4 लोग ही सुरक्षित वापस लौटे हैं। बाकी 8 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और ऐसी आशंका है कि वे भारी बर्फबारी वाले क्षेत्र में ही फंसे हुए हैं।