केदारताल में हिमस्खलन के बाद लापता हुए 8 लोगों का अभी तक नहीं लगा सुराग, खराब मौसम से तलाश में बाधा
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उत्तराखंड के केदारताल इलाके में हुई भारी हिमस्खलन की घटना के 3 दिन बाद भी 8 लोग अब तक नहीं मिल पाए हैं। 27 अक्टूबर को गंगोत्री से 12 लोगों का एक दल यात्रा पर निकला था। इनमें 3 नेपाली पोर्टर और एक कुक समेत सिर्फ 4 लोग ही सुरक्षित वापस लौटे हैं। बाकी 8 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और ऐसी आशंका है कि वे भारी बर्फबारी वाले क्षेत्र में ही फंसे हुए हैं।
खराब मौसम के चलते हवाई और जमीनी तलाश धीमी
बचाव अभियान 31 अक्टूबर को शुरू हुआ था। हेलीकॉप्टरों और जमीनी टीमों द्वारा लापता लोगों की तलाश की जा रही थी, लेकिन खराब मौसम के कारण यह काम धीमा पड़ गया है। लापता लोगों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के निवासी और एक स्थानीय गाइड शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एक पर्यटक के सिर में चोट लगी है, जिसकी वजह से तलाश और भी जरूरी हो गई है।