ईरान में 3 महीने तक IRGC की कैद में रहने के बाद स्वदेश लौटे 8 भारतीय नाविक

ईरान में 3 महीने तक IRGC की कैद के बाद स्वदेश लौटे 8 भारतीय नाविक

लेखन भारत शर्मा 05:35 pm Mar 29, 202605:35 pm

क्या है खबर?

मध्य-पूर्व में जारी जंग और तनाव के बीच ईरान से एक राहत की खबर सामने आई है। ईरान में 3 महीने तक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की कैद में रहने के बाद 8 भारतीय नाविक सकुशल स्वदेश लौट आए हैं। ये नाविक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के टैंकर जहाज MT वैलिएंट रोअर पर सवार थे, जिसे 8 दिसंबर, 2025 को IRGC ने जब्त कर लिया था। ईरान ने जहाज पर 6000 टन ईंधन की तस्करी का आरोप लगाया था।