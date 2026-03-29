ईरान में 3 महीने तक IRGC की कैद के बाद स्वदेश लौटे 8 भारतीय नाविक
क्या है खबर?
मध्य-पूर्व में जारी जंग और तनाव के बीच ईरान से एक राहत की खबर सामने आई है। ईरान में 3 महीने तक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की कैद में रहने के बाद 8 भारतीय नाविक सकुशल स्वदेश लौट आए हैं। ये नाविक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के टैंकर जहाज MT वैलिएंट रोअर पर सवार थे, जिसे 8 दिसंबर, 2025 को IRGC ने जब्त कर लिया था। ईरान ने जहाज पर 6000 टन ईंधन की तस्करी का आरोप लगाया था।
वापसी
कैसे हुई भारतीय नाविकों की वापसी
कैप्टन विजय कुमार समेत 8 भारतीय नाविकों का आखिरी जत्था गत 22 मार्च को ईरान के बंदर अब्बास से रवाना हुआ था। उसके बाद वह टैक्सी के जरिए आर्मेनिया बॉर्डर तक पहुंचे, जहां से उनकी भारत वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इससे पहले हिरासत में लिए गए कुल 16 नाविकों में से 8 को 11 फरवरी, 2026 को रिहा कर दिया गया था। उनकी रिहाई में दिल्ली हाई कोर्ट के हस्तक्षेप की अहम भूमिका रही थी।
परेशानी
नाविकों को हिरासत में झेलनी पड़ी थी परेशानी
हिरासत में नाविकों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कुछ नाविकों को बंदर अब्बास की जेल में रखा गया था, जबकि बाकी को जहाज पर ही रोका गया था। इन सभी के परिजनों में चिंता बनी हुई थी। इस पूरे मामले में भारत सरकार ने सक्रिय भूमिका निभाई। विदेश मंत्रालय और बंदर अब्बास स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने लगातार कोशिश कर नाविकों को कांसुलर एक्सेस दिलाया और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की।