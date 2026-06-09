दिल्ली होटल आग में 8 लोगों के जान गंवाने के बाद अग्रवाल परिवार के आखिरी शख्स की भी मौत हो गई है

दिल्ली होटल आग में गवाई थी 8 सदस्यों ने जान, अब बीमार पिता की भी मौत

लेखन भारत शर्मा 07:51 pm Jun 09, 202607:51 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में पिछले सप्ताह आग लगने से जान गंवाने वाले गुरुग्राम निवासी अग्रवाल परिवार के 8 सदस्यों के बाद अब परिवार के आखिरी सदस्य ने भी दम तोड़ दिया है। यह आखिरी सदस्य कोई और नहीं, बल्कि सेक्टर-46 निवासी विवेक अग्रवाल के बुजुर्ग पिता राधेश्याम अग्रवाल (80) थे, जिनका मैक्स अस्पताल में उपचार चल रहा था और उन्हीं से मिलने परिवार के लोग आए हुए थे।