राम मंदिर दान घोटाला: 'अपने' ही निकले लुटेरे, अयोध्या में 8 गिरफ्तार

गायब पैसों के लिए दान संभालने वालों पर मामला

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार हुए लोगों में ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं, जो दान गिनने और उसका हिसाब-किताब रखने का काम देखते थे। इनमें राम शंकर यादव भी शामिल हैं, जो पहले एक ड्राइवर थे और बाद में इस काम से जुड़ गए। वहीं अनुकल्प मिश्रा दान के मैनेजमेंट का जिम्मा संभालते थे। पुलिस का दावा है कि ये सभी 8 लोग सीधे तौर पर दान के पैसों की हेराफेरी करने या उसे छिपाने में लिप्त थे। गायब हुए पैसों के इस मामले में इन पर साजिश रचने और विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया गया है।