ईद-उल-अजहा पर देशभर में स्कूलों, बैंकों पर ताले, जानिए कहां जारी है कामकाज
ईद-उल-अजहा यानी बकरीद आज गुरुवार को भारत के ज्यादातर हिस्सों में मनाई जा रही है। यह मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत खास मौका है, जो पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। इस त्योहार के कारण स्कूल, कॉलेज और केंद्र सरकार के कार्यालय बंद हैं। हालांकि, लोगों की आवाजाही के लिए सरकारी बसें, ट्रेन और मेट्रो सेवाएं हमेशा की तरह चालू रहेंगी।
बैंक और शेयर बाजार बंद
आज ज्यादातर राज्यों के सरकारी कार्यालय और बैंक बंद हैं। इसके साथ ही शेयर बाजार (BSE और NSE) में भी कारोबार नहीं होगा। अस्पताल, मेडिकल स्टोर और एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाएं जारी हैं। दुकानें और मॉल आज खुले रहेंगे। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि जम्मू-कश्मीर में बकरीद कल मनाई गई थी, क्योंकि वहां चांद कल ही दिखाई दे गया था। जबकि देश के बाकी हिस्सों में इसे आज मनाया जा रहा है, दरअसल केंद्र सरकार ने पहले घोषित तारीख में बदलाव किया था।