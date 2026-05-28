ईद-उल-अजहा पर देशभर में स्कूलों, बैंकों पर ताले, जानिए कहां जारी है कामकाज

बैंक और शेयर बाजार बंद

आज ज्यादातर राज्यों के सरकारी कार्यालय और बैंक बंद हैं। इसके साथ ही शेयर बाजार (BSE और NSE) में भी कारोबार नहीं होगा। अस्पताल, मेडिकल स्टोर और एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाएं जारी हैं। दुकानें और मॉल आज खुले रहेंगे। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि जम्मू-कश्मीर में बकरीद कल मनाई गई थी, क्योंकि वहां चांद कल ही दिखाई दे गया था। जबकि देश के बाकी हिस्सों में इसे आज मनाया जा रहा है, दरअसल केंद्र सरकार ने पहले घोषित तारीख में बदलाव किया था।