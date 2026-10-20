गोरखपुर के दुर्गा पूजा पंडाल में लगाए 'नीले ड्रम' हत्यारों के झूलते पुतले, जानिए क्या है कारण
गोरखपुर में एक दुर्गा पूजा पंडाल इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है। यहां 'नीले ड्रम' हत्याकांड में दोषी पाए गए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के पुतले लगाए गए हैं। इन पुतलों में उन्हें फांसी के फंदे पर लटका हुआ दिखाया गया है। इस प्रदर्शन का मकसद उनकी हालिया मौत की सजा को दिखाना और मेरठ के 'नीले ड्रम' हत्याकांड जैसे जघन्य अपराधों को रोकना है।
चेयरमैन नितेश बोले- यह प्रदर्शन अपराधों को रोकेगा
इस प्रदर्शन को लगाने वाली समिति का कहना है कि वे सभी को यह याद दिलाना चाहते हैं कि गंभीर अपराधों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। समिति के चेयरमैन नितेश ने बताया कि इस प्रदर्शन के पीछे का विचार लोगों को अपराधों के संभावित नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करके ऐसे गुनाहों को रोकना है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में आया त्वरित फैसला लोगों का कानून पर भरोसा और मजबूत करेगा। इस मामले ने खुद कई लोगों को चौंका दिया था। मुस्कान और साहिल को पिछले साल मुस्कान के पति की हत्या करने और उसके शव को सीमेंट भरे नीले ड्रम में छिपाने का दोषी पाया गया था।