गोरखपुर के दुर्गा पूजा पंडाल में लगाए 'नीले ड्रम' हत्यारों के झूलते पुतले, जानिए क्या है कारण

इस प्रदर्शन को लगाने वाली समिति का कहना है कि वे सभी को यह याद दिलाना चाहते हैं कि गंभीर अपराधों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। समिति के चेयरमैन नितेश ने बताया कि इस प्रदर्शन के पीछे का विचार लोगों को अपराधों के संभावित नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करके ऐसे गुनाहों को रोकना है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में आया त्वरित फैसला लोगों का कानून पर भरोसा और मजबूत करेगा। इस मामले ने खुद कई लोगों को चौंका दिया था। मुस्कान और साहिल को पिछले साल मुस्कान के पति की हत्या करने और उसके शव को सीमेंट भरे नीले ड्रम में छिपाने का दोषी पाया गया था।