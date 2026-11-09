तमिलनाडु के पुस्तकालयों में AI से लिखी किताबें? मंत्री बोले- ये देश का पहला AI घोटाला

शिक्षा मंत्री राजमोहन ने इस पूरे मामले को "भारत का पहला AI घोटाला" बताया है। उन्होंने सीधे तौर पर DMK पर आरोप लगाया कि पेरियार लाइब्रेरी के मामले में AI का गलत इस्तेमाल करके बड़ा भ्रष्टाचार किया गया।

राजमोहन ने न सिर्फ किताबों की सामग्री पर बल्कि उनके लेखकों के नामों पर भी उंगली उठाई है। उधर, DMK ने किसी भी गड़बड़ी से साफ इनकार किया है। उसने मांग की है कि पारदर्शिता के लिए किताबों की खरीद से जुड़े सभी रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं।

इन सबके बीच, अगल विलाक्कु पब्लिशिंग हाउस पर भी नए सवाल उठने लगे हैं, जिसने इनमें से कई किताबें बांटी थीं।