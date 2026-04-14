VIP कार्यक्रम में फंसी एम्बुलेंस, संपादक दीपक सोनी का निधन; परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

पत्रकारों ने की एम्बुलेंस की उपलब्धता की जांच की मांग

दीपक सोनी के अचानक हुए निधन से स्थानीय पत्रकार समुदाय सदमे में है। उनके साथी पत्रकार इस बात की गहन जांच की मांग कर रहे हैं कि आखिर सबसे गंभीर वक्त में आपातकालीन सेवा क्यों नहीं मिल पाई। इस मामले पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल ने पूरी जांच का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिसने भी लापरवाही बरती है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार दीपक कगार ने इस पूरी घटना को बेहद दुखद बताया और सरकार की प्रतिक्रिया को निराशाजनक करार दिया।