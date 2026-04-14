VIP कार्यक्रम में फंसी एम्बुलेंस, संपादक दीपक सोनी का निधन; परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
स्वर्ण मंगलम अखबार के संपादक पत्रकार दीपक सोनी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके परिवार का आरोप है कि समय पर उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। परिवार ने बताया कि उस वक्त शहर की सारी एम्बुलेंस एक VIP कार्यक्रम में व्यस्त थीं। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे बड़े नेता मौजूद थे। कोई एम्बुलेंस खाली न मिलने पर सोनी को तुरंत एक निजी गाड़ी से भोपाल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुँचने से पहले ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया।
पत्रकारों ने की एम्बुलेंस की उपलब्धता की जांच की मांग
दीपक सोनी के अचानक हुए निधन से स्थानीय पत्रकार समुदाय सदमे में है। उनके साथी पत्रकार इस बात की गहन जांच की मांग कर रहे हैं कि आखिर सबसे गंभीर वक्त में आपातकालीन सेवा क्यों नहीं मिल पाई। इस मामले पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल ने पूरी जांच का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिसने भी लापरवाही बरती है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार दीपक कगार ने इस पूरी घटना को बेहद दुखद बताया और सरकार की प्रतिक्रिया को निराशाजनक करार दिया।