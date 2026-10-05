लियोनल मेसी के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, ED करेगी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक मामला दर्ज करने की तैयारी में है। यह तब हो रहा है जब 2025 में महान खिलाड़ी लियोनल मेसी और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को कोच्चि लाने की एक बहुत ही प्रचारित योजना सफल नहीं हो पाई। कलामासेरी पुलिस ने 15 सितंबर को एक FIR दर्ज की थी, जिसके बाद ही ये जांच शुरू होगी। ED अब इस मामले में संभावित मनी लॉन्ड्रिंग की गहराई से छानबीन करेगा।
एंटो ऑगस्टीन पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप
एंटो ऑगस्टीन और रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड पर धोखाधड़ी और साजिश रचने का आरोप लगा है। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने दिसंबर 2024 में अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ हुए करार में फर्जी जानकारी दी थी। 5 करोड़ रुपये के स्टेडियम सुरक्षा जमा राशि को जमा न करने की कोशिशों पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। यह जांच उन छापों के बाद शुरू हुई है, जिनमें पहले अवैध शराब पकड़ी गई थी। उन छापों के बाद ऑगस्टीन को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, अब वह बेल पर बाहर हैं।