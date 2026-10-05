लियोनल मेसी के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, ED करेगी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

एंटो ऑगस्टीन और रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड पर धोखाधड़ी और साजिश रचने का आरोप लगा है। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने दिसंबर 2024 में अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ हुए करार में फर्जी जानकारी दी थी। 5 करोड़ रुपये के स्टेडियम सुरक्षा जमा राशि को जमा न करने की कोशिशों पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। यह जांच उन छापों के बाद शुरू हुई है, जिनमें पहले अवैध शराब पकड़ी गई थी। उन छापों के बाद ऑगस्टीन को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, अब वह बेल पर बाहर हैं।