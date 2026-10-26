ED का शिकंजा: अमी मोदी और प्रीति चोकसी के भगोड़ा घोषित होते ही जब्त होंगी वैश्विक संपत्तियां

इस बड़े घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव और मेहुल पहले से ही प्रत्यर्पण के मामलों का सामना कर रहे हैं। नीरव ब्रिटेन की जेल में बंद हैं, जबकि मेहुल को भी इसी तरह के धोखाधड़ी के मामलों में तलाश है। इंटरपोल ने अमी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। वहीं, प्रीति उन 3 UAE कंपनियों की असल मालिक थीं, जिनके जरिए मेहुल ने धोखाधड़ी से कमाए पैसे को ठिकाने लगाया और छिपाया था। ED अब इस कानून का इस्तेमाल घोटाले में शामिल परिवार के बाकी सदस्यों के खिलाफ भी करने पर विचार कर रही है।