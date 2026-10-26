ED का शिकंजा: अमी मोदी और प्रीति चोकसी के भगोड़ा घोषित होते ही जब्त होंगी वैश्विक संपत्तियां
प्रवर्तन निदेशालय (ED) 13,000 करोड़ रुपये के बड़े पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मामले में आरोपी नीरव मोदी की पत्नी अमी मोदी और मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की तैयारी में है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो ED मुकदमे का इंतजार किए बिना उनकी दुनिया भर में मौजूद संपत्तियों को जब्त कर सकेगी। अमी के अमेरिका में और प्रीति के बेल्जियम में होने की आशंका है, इसलिए उनके खिलाफ अलग-अलग अर्जी दाखिल की जा रही है।
नीरव मोदी जेल में, मेहुल चोकसी की तलाश
इस बड़े घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव और मेहुल पहले से ही प्रत्यर्पण के मामलों का सामना कर रहे हैं। नीरव ब्रिटेन की जेल में बंद हैं, जबकि मेहुल को भी इसी तरह के धोखाधड़ी के मामलों में तलाश है। इंटरपोल ने अमी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। वहीं, प्रीति उन 3 UAE कंपनियों की असल मालिक थीं, जिनके जरिए मेहुल ने धोखाधड़ी से कमाए पैसे को ठिकाने लगाया और छिपाया था। ED अब इस कानून का इस्तेमाल घोटाले में शामिल परिवार के बाकी सदस्यों के खिलाफ भी करने पर विचार कर रही है।