यह जांच एक FIR के बाद शुरू हुई, जिसमें आरोप है कि जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की गई और इसी वजह से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवज़ा गलत तरीके से बांट दिया गया। अरोड़ा के परिवार के साथ-साथ पंजाब सरकार के कई मौजूदा और पूर्व अधिकारी भी इस मामले में जांच के दायरे में हैं। अमनदीप अरोड़ा ने दावा किया है कि उनके घर पर हुई ED की छापेमारी के बावजूद, एजेंसी को एक पैसा भी नहीं मिला और वे खाली हाथ लौट गए। उन्होंने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है और भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह उन पर पार्टी बदलने का दबाव बना रही है।