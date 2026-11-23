AAP विधायक अमनदीप कौर और उनके पति पर ED का शिकंजा, मोगा जमीन घोटाले में हेराफेरी का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा, उनके पति राकेश अरोड़ा और पंजाब सरकार के कुछ मौजूदा और सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। यह जांच मोगा में हाईवे बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण में दिए गए मुआवजे के पैसों में कथित हेरफेर से जुड़ी है। राकेश अरोड़ा को 25 नवंबर को ED के चंडीगढ़ दफ्तर में पेश होना है, जबकि अमनदीप कौर अरोड़ा को 26 नवंबर को बुलाया गया है। बाकी अन्य लोगों को 27 नवंबर, 30 नवंबर, 2 दिसंबर और सोमवार को पेश होने के लिए कहा गया है।
FIR में रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और 1 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप
यह जांच एक FIR के बाद शुरू हुई, जिसमें आरोप है कि जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की गई और इसी वजह से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवज़ा गलत तरीके से बांट दिया गया। अरोड़ा के परिवार के साथ-साथ पंजाब सरकार के कई मौजूदा और पूर्व अधिकारी भी इस मामले में जांच के दायरे में हैं। अमनदीप अरोड़ा ने दावा किया है कि उनके घर पर हुई ED की छापेमारी के बावजूद, एजेंसी को एक पैसा भी नहीं मिला और वे खाली हाथ लौट गए। उन्होंने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है और भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह उन पर पार्टी बदलने का दबाव बना रही है।