मुख्यमंत्री मान के करीबी ग्रेवाल ED के शिकंजे में, 5 करोड़ रिश्वत मामले में दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके गए
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अमरदीप सिंह ग्रेवाल, जिन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का खास करीबी माना जाता है, शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने रोका। फिलहाल उनसे पंजाब में तबादलों और पोस्टिंग से जुड़े 5 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में पूछताछ की जा रही है।
खबरों के मुताबिक, इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ गुरप्रीत कौर का नाम भी शामिल है।
लुक आउट सर्कुलर जारी, ग्रेवाल फिल्मों में भी सक्रिय
ED के पिछले समन के बाद ग्रेवाल पेश नहीं हुए थे, जिस वजह से उन्हें देश छोड़कर जाने से रोकने के लिए लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया। राजनीतिक संबंधों के अलावा, ग्रेवाल ईस्ट सनशाइन प्रोडक्शन के साथ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी सक्रिय हैं।
उनकी फिल्में 'मौजां ही मौजां' और 'स्नोमैन' विदेशी प्रोडक्शन या रिलीज से भी जुड़ी हैं।