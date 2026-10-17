मुख्यमंत्री मान के करीबी ग्रेवाल ED के शिकंजे में, 5 करोड़ रिश्वत मामले में दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके गए

अमरदीप सिंह ग्रेवाल, जिन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का खास करीबी माना जाता है, शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने रोका। फिलहाल उनसे पंजाब में तबादलों और पोस्टिंग से जुड़े 5 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले में पूछताछ की जा रही है।

खबरों के मुताबिक, इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ गुरप्रीत कौर का नाम भी शामिल है।