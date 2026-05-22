पश्चिम बंगाल में ED की फिर छापेमारी, बिस्वास-पप्पू के 2.5 करोड़ के अवैध सौदे बेनकाब

ED की छापेमारी से 2.5 करोड़ रुपये का खुलासा

ED के समन की अनदेखी करने पर बिस्वास को 15 मई को गिरफ्तार किया गया था। उसके 4 दिन बाद सोना पप्पू की भी गिरफ्तारी हुई। शुक्रवार को ED ने इन दोनों से जुड़े नौ ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में बिस्वास और पप्पू के नेटवर्क के बीच 2.5 करोड़ रुपये के अवैध लेन-देन का पता चला। जांच एजेंसी को जबरन कम दाम में संपत्ति बेचने और सरहद पार के लेन-देन से जुड़े कई और सबूत भी मिले हैं।