पश्चिम बंगाल में ED की फिर छापेमारी, बिस्वास-पप्पू के 2.5 करोड़ के अवैध सौदे बेनकाब
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भाजपा की हालिया जीत के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) अब तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े बताए जा रहे आपराधिक नेटवर्कों की गहनता से जांच कर रहा है। इस जांच में शांतनु सिन्हा बिस्वास और कुख्यात अपराधी सोना पप्पू (बिस्वजीत पोद्दार) के नाम सामने आए हैं। इन पर जमीन हड़पने, उगाही, संदिग्ध निर्माण सौदों और हवाला लेनदेन जैसे गलत कामों में शामिल एक सिंडिकेट चलाने का आरोप है।
ED की छापेमारी से 2.5 करोड़ रुपये का खुलासा
ED के समन की अनदेखी करने पर बिस्वास को 15 मई को गिरफ्तार किया गया था। उसके 4 दिन बाद सोना पप्पू की भी गिरफ्तारी हुई। शुक्रवार को ED ने इन दोनों से जुड़े नौ ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में बिस्वास और पप्पू के नेटवर्क के बीच 2.5 करोड़ रुपये के अवैध लेन-देन का पता चला। जांच एजेंसी को जबरन कम दाम में संपत्ति बेचने और सरहद पार के लेन-देन से जुड़े कई और सबूत भी मिले हैं।