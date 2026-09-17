RSS कार्यालय पर हुए हमले को लेकर ED की 4 राज्यों में छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में दिल्ली, झारखंड, बिहार और कर्नाटक में कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी धन शोधन की उस जांच का हिस्सा हैं, जो इस साल जून में रांची के निरवनपुर इलाके में RSS के राज्य कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले से जुड़ी है। गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल और सीमा पार से होने वाले खतरों को सामने ला दिया है।
शाहजद भट्टी नेटवर्क को आतंकी समूह घोषित किया गया
जांच एजेंसियों की नजर शाहजद भट्टी नेटवर्क (SBN) पर है। इस गुट को हाल ही में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकी समूह घोषित किया गया था। माना जाता है कि इसका नेतृत्व शाहजद भट्टी कर रहे हैं और इसका सीधा संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से है।
अधिकारियों का कहना है कि SBN तस्करी और आतंकवाद के लिए नए लोगों की भर्ती में भी शामिल है। NIA जून से ही इस नेटवर्क पर लगातार नजर रख रही है। पता चला है कि इस नेटवर्क का एक सदस्य करीब छह महीने तक दुबई में रहा था और संभवतः 'राणा साहब' नाम के किसी हैंडलर के संपर्क में था। इस जानकारी ने जांच को और भी तेज़ कर दिया है।