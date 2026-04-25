कोलकाता में गरीबों का गेहूं हड़पने का मामला: ED ने पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक पर कसा शिकंजा

गिरफ्तारियों में ज्योति प्रिया मल्लिक का नाम भी है

इस पूरे मामले की शुरुआत 2020 में एक पुलिस शिकायत से हुई थी, जिसमें सरकारी गेहूं के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल की बात कही गई थी। ED के मुताबिक, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर ने मिलकर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बोरियों पर लगे लेबल छिपा दिए थे, ताकि वे गेहूं को चोरी-छिपे बेच सकें या दूसरे देशों में भेज सकें। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक भी शामिल हैं। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह घोटाला कितना बड़ा और कितना गहरा है।