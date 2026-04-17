ED का पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा पर शिकंजा, वित्तीय धांधली और जमीन घोटाले की जांच जारी देश Apr 17, 2026

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा के आवास और कार्यालयों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की गई है। इन छापों में केवल मंत्री के ठिकाने ही नहीं, बल्कि उनके बेटे से जुड़ी कंपनी 'हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड' (Hampton Sky Realty Ltd.) और काव्या अरोड़ा से संबंधित जगहें भी शामिल हैं। इसके अलावा, 'फाइंडोक फिनवेस्ट' (Findoc Finvest) के हेमंत सूद और कथित सट्टेबाज चंद्रशेखर अग्रवाल के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक, जिस वक्त यह छापेमारी हुई, संजीव अरोड़ा सरकारी काम से विदेश यात्रा पर थे।