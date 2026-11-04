पंजाब में AAP विधायक अरोड़ा के घर ED का छापा, क्यों घिरीं?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा के पंजाब के मोगा स्थित घर सहित 7 जगहों पर छापा मारा है। यह कार्रवाई नेशनल हाईवे 754A से जुड़े एक कथित सरकारी जमीन धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई है।
इस मामले की शुरुआत जून 2024 में पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक FIR से हुई थी। इस केस में सरकारी पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप है।
FIR में अरोड़ा का नाम आरोपी के तौर पर नहीं
डॉ. अरोड़ा और उनके पति की संपत्तियों की तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस की मूल FIR में उन्हें आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया गया है।
FIR में राजस्व अधिकारी (पटवारी) नवदीप सिंह और उनकी सहयोगी दिलखुश कुमारी का नाम साजिश रचने, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में दर्ज है। इसी बीच, AAP समर्थकों ने डॉ. अरोड़ा के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह इन छापों का इस्तेमाल अपनी नेता को निशाना बनाने के लिए कर रही है, खासकर ऐसे समय में जब अरोड़ा को 2027 के चुनावों के लिए फिर से उम्मीदवार बनाया गया है।