कोलकाता में ED का बड़ा एक्शन: 'सोना पप्पू' के 'पैसे के खेल' का पर्दाफाश देश Apr 26, 2026

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता के आनंदपुर और अलीपुर इलाकों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई फरार सोना पप्पू से जुड़े एक बड़े जमीन हड़पने और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में की गई है।

जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पप्पू ने अपने अवैध धंधों के लिए कैसे स्थानीय बिजनेस कनेक्शन का सहारा लिया। दरअसल, इस कार्रवाई का मकसद शहर में फैले ऐसे धोखाधड़ी वाले प्रॉपर्टी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है।