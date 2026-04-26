कोलकाता में ED का बड़ा एक्शन: 'सोना पप्पू' के 'पैसे के खेल' का पर्दाफाश
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता के आनंदपुर और अलीपुर इलाकों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई फरार सोना पप्पू से जुड़े एक बड़े जमीन हड़पने और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में की गई है।
जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पप्पू ने अपने अवैध धंधों के लिए कैसे स्थानीय बिजनेस कनेक्शन का सहारा लिया। दरअसल, इस कार्रवाई का मकसद शहर में फैले ऐसे धोखाधड़ी वाले प्रॉपर्टी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है।
जांचकर्ताओं को छद्म कंपनियों के सबूत मिले
यह सारी कार्रवाई PMLA के तहत की जा रही है। जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं कि पप्पू अवैध लेन-देन को छिपाने के लिए कई छद्म कंपनियां चला रहा था। जैसे-जैसे नए सुराग मिल रहे हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में और भी जगहों पर छापेमारी होने की संभावना है। अधिकारी अब इस 'पैसे के खेल' की पूरी परतें खोलने में जुटे हैं, ताकि पता चल सके कि ये धोखाधड़ी कैसे काम करती थी।