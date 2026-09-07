ED की दिल्ली से रांची तक रेड: TMC सांसद, उनके अखबार और पार्टी दफ्तर निशाने पर

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 ठिकानों पर छापे मारे हैं। ये छापे उर्दू अखबार 'अखबार-ए-मशरिक प्राइवेट लिमिटेड' और उसके निदेशक, जो TMC से राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक हैं, से जुड़े एक मामले में डाले गए हैं।

बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट ने इस मामले को लेकर एक FIR दर्ज की थी। इसमें अवैध लेनदेन, बेहिसाब नकदी के सौदों, संदिग्ध स्रोतों से फंडिंग और सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली कथित सामग्री जैसे आरोप लगाए गए हैं। ED इन्हीं आरोपों की गहराई से जांच कर रही है।