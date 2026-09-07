ED की दिल्ली से रांची तक रेड: TMC सांसद, उनके अखबार और पार्टी दफ्तर निशाने पर
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 ठिकानों पर छापे मारे हैं। ये छापे उर्दू अखबार 'अखबार-ए-मशरिक प्राइवेट लिमिटेड' और उसके निदेशक, जो TMC से राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीमुल हक हैं, से जुड़े एक मामले में डाले गए हैं।
बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट ने इस मामले को लेकर एक FIR दर्ज की थी। इसमें अवैध लेनदेन, बेहिसाब नकदी के सौदों, संदिग्ध स्रोतों से फंडिंग और सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली कथित सामग्री जैसे आरोप लगाए गए हैं। ED इन्हीं आरोपों की गहराई से जांच कर रही है।
ED ने दिल्ली में TMC दफ्तर की भी तलाशी ली
ED की टीमों ने मोहम्मद नदीमुल हक़ से जुड़े कई ठिकानों की तलाशी ली है। इन ठिकानों में दिल्ली में मौजूद TMC का एक दफ्तर भी शामिल है। टीमें पैसों के लेन-देन में हुई गड़बड़ियों से जुड़े सबूत ढूंढ रही थीं। अधिकारी अभी भी सभी जगहों से मिले दस्तावेज़ों की जांच कर रहे हैं और यह जांच अभी भी जारी है।