ED का आतंकी फंडिंग-मनी लॉन्ड्रिंग पर बड़ा प्रहार, 4 राज्यों में छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में लगभग 13 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले की जांच के तहत की गई हैं। इसके अलावा, अवैध रूप से घुसपैठ करवाने वाले नेटवर्क की भी पड़ताल हो रही है।

इस मामले की शुरुआत तब हुई जब उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने एक ऐसे समूह का पता लगाया, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में गैरकानूनी तरीके से घुसपैठ कराने में मदद कर रहा था।