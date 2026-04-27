पूर्व IPS भुल्लर पर ED का शिकंजा, 11 ठिकानों पर हुई छापेमारी

भुल्लर गिरफ्तार, संपत्ति की जांच शुरू

पिछले अक्टूबर महीने में IPS भुल्लर को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक बिचौलिए के जरिए आपराधिक मामले को रफा-दफा करने के लिए गैर-कानूनी फायदा मांगा था। जांचकर्ताओं का कहना है कि उनकी संपत्ति उनके सरकारी वेतन से कहीं ज्यादा है। अब ED इस मामले में और गहराई से जांच कर रही है। उनका मकसद किसी भी बेनामी संपत्ति का पता लगाना और पैसों के उस लेन-देन का पीछा करना है, जो इन आरोपों से जुड़ा है।