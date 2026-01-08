पश्चिम बंगाल में IPAC कार्यालय पर ED का छापा, ममता बनर्जी क्यों पहुंचीं वहां?

आरोप

ममता बोलीं- मैं भी भाजपा के कार्यालय में छापा मारूं तो

इस दौरान ममता बनर्जी ने माइक पर एजेंसी की टीम को संबोधित किया और कहा कि क्या पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची इकट्ठा करना ED और अमित शाह का काम है? उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री शाह को बुरा बताते हुए कहा, "ये नॉटी और नेस्टी गृह मंत्री, जो देश की रक्षा नहीं कर सकते, मेरी पार्टी के सारे दस्तावेज ले जा रहे हैं। अगर मैं भाजपा के पार्टी कार्यालय पर छापा मारूं तो क्या होगा?"