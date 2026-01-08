पश्चिम बंगाल में IPAC कार्यालय पर ED का छापा, ममता बनर्जी क्यों पहुंचीं वहां?
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही केंद्रीय एजेंसियां सतर्क हो गई है। इस बीच गुरुवार को कोलकाता में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम राजनीतिक परामर्श देने वाली कंपनी IPAC के कार्यालय और प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापा मारने पहुंची थी, तभी वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंच गईं। उन्होंने छापे के लिए न केवल केंद्रीय एजेंसी को कोसा बल्कि भाजपा को भी आड़े हाथों लिया।
आरोप
ममता बोलीं- मैं भी भाजपा के कार्यालय में छापा मारूं तो
इस दौरान ममता बनर्जी ने माइक पर एजेंसी की टीम को संबोधित किया और कहा कि क्या पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची इकट्ठा करना ED और अमित शाह का काम है? उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री शाह को बुरा बताते हुए कहा, "ये नॉटी और नेस्टी गृह मंत्री, जो देश की रक्षा नहीं कर सकते, मेरी पार्टी के सारे दस्तावेज ले जा रहे हैं। अगर मैं भाजपा के पार्टी कार्यालय पर छापा मारूं तो क्या होगा?"
बयान
तृणमूल कांग्रेस का जिम्मा संभाल रही है IPAC
IPAC देश में राजनीतिक परामर्श देने वाली बड़ी कंपनी है, जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेसस (TMC) का जिम्मा संभाल रही है। ममता ने इस दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में 54 लाख लोगों के नाम काटे जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से ED मेरी पार्टी की सारी जानकारी इकट्ठा कर रही है। उन्होंने बताया कि वह सभी दस्तावेज भी साथ लेकर आई हैं।
ट्विटर पोस्ट
ममता बनर्जी ED के छापे में पहुंचीं
ED ने कोलकाता में IPAC ऑफिस पर छापा मारा है. इस बार IPAC की टीम ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का काम करने का ठेका लिया है.— Priya singh (@priyarajputlive) January 8, 2026
ऐसे में ममता बनर्जी को जैसे ही ED की कार्रवाई की खबर मिली, ये IPAC ऑफिस पहुँच गई.
जहां ममता ने कहा, "क्या पार्टी की हार्ड डिस्क और… pic.twitter.com/CLt5J64mYM