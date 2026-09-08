पिनरई विजयन के परिवार पर ED का शिकंजा, 2.78 करोड़ के फर्जी सौदे पर FIR की मांग

केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी टी वीणा और दामाद अभी सुर्खियों में हैं। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पुलिस से उनके खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा है। यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) से जुड़े रिश्वतखोरी के एक कथित केस से जुड़ा है। ED ने वीणा की अब बंद हो चुकी कंपनी 'एक्सा लॉजिक सॉल्यूशंस' को किए गए भुगतानों की जांच की थी, जिसके बाद यह पूरा खुलासा हुआ।