केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई के घर ED छापे के बाद हमला, 27 पर मामला दर्ज

ED अधिकारी जैसे ही घर से निकले, हमले के दौरान उनकी गाड़ी को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

इस मामले के 27वें आरोपी और SFI कार्यकर्ता आदर्श बीएस को 10 अगस्त को चेन्नई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। वे संयुक्त अरब अमीरात से वापस आ रहे थे। ED इसी मामले में विजयन, उनकी बेटी वीना और पूर्व लोक निर्माण मंत्री पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोप में एक अलग FIR दर्ज करने पर भी जोर दे रही है।