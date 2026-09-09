केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई के घर ED छापे के बाद हमला, 27 पर मामला दर्ज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों में कुछ छात्र और राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। यह कार्रवाई 27 मई को हुई एक घटना के बाद की गई है, जब ED अधिकारियों पर कथित तौर पर हमला किया गया था। अधिकारी तब तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विपक्ष के नेता पिनरई विजयन के उस समय के किराए के घर पर छापा मारकर लौट रहे थे। यह छापा CMRL पेऑफ मामले की जांच से जुड़ा था। इस केस में विजयन की बेटी टी वीना भी जांच के घेरे में हैं।
हत्या के प्रयास का आरोप
ED अधिकारी जैसे ही घर से निकले, हमले के दौरान उनकी गाड़ी को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
इस मामले के 27वें आरोपी और SFI कार्यकर्ता आदर्श बीएस को 10 अगस्त को चेन्नई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। वे संयुक्त अरब अमीरात से वापस आ रहे थे। ED इसी मामले में विजयन, उनकी बेटी वीना और पूर्व लोक निर्माण मंत्री पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोप में एक अलग FIR दर्ज करने पर भी जोर दे रही है।