कोहिनूर पावर के 290 करोड़ बैंक धोखाधड़ी पर ED का शिकंजा, कोलकाता में 11 ठिकानों पर रेड

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 290 करोड़ रुपये के बैंक लोन फ्रॉड की जांच के सिलसिले में कोलकाता में 11 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस मामले में कोहिनूर पावर नामक कंपनी सवालों के घेरे में है। कंपनी ने झारखंड में एक पावर प्लांट बनाने के लिए लोन लिया था, लेकिन आरोप है कि इस पैसे को निजी और ग्रुप कंपनियों के इस्तेमाल के लिए कहीं और लगा दिया गया।