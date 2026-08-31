ED ने CBI से मांगे NEET-UG लीक के दस्तावेज, अब 'मनी ट्रेल' पर शिकंजा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले से जुड़ी चार्जशीट और गवाहों के बयान मांगे हैं।
ED इस लीक से जुड़े संभावित पैसों के लेन-देन के अपराधों की पड़ताल कर रही है, लेकिन इन दस्तावेजों की समीक्षा दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद ही की जाएगी।
CBI ने 13 आरोपियों के नाम बताए, इनमें NTA के सेटर्स भी शामिल
CBI ने कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के 3 पेपर सेटर्स भी शामिल हैं। इन पर परीक्षा के सवाल लीक करने का आरोप है।
अभी तक की जांच में NTA के किसी भी अधिकारी के इस लीक में शामिल होने की बात सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले के बाद शिक्षा मंत्रालय परीक्षा के संचालन के तरीकों में बड़ा बदलाव ला रहा है।
अब प्रश्नपत्रों की चार स्तरों वाली कड़ी जांच होगी और 600 विषय विशेषज्ञों को बदला जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह के लीक को रोका जा सके।