ED ने CBI से मांगे NEET-UG लीक के दस्तावेज, अब 'मनी ट्रेल' पर शिकंजा

CBI ने कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के 3 पेपर सेटर्स भी शामिल हैं। इन पर परीक्षा के सवाल लीक करने का आरोप है।

अभी तक की जांच में NTA के किसी भी अधिकारी के इस लीक में शामिल होने की बात सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले के बाद शिक्षा मंत्रालय परीक्षा के संचालन के तरीकों में बड़ा बदलाव ला रहा है।

अब प्रश्नपत्रों की चार स्तरों वाली कड़ी जांच होगी और 600 विषय विशेषज्ञों को बदला जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह के लीक को रोका जा सके।