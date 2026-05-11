ED ने नगरपालिका भर्ती घोटाले में TMC नेता और पूर्व मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार किया

आरोप बोस पर 150 अवैध नियुक्तियों की सिफारिश करने का आरोप गिरफ्तारी के बाद जारी एक बयान में ED ने आरोप लगाया कि बोस ने आर्थिक लाभ के बदले में दक्षिण दमदम नगरपालिका के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए लगभग 150 उम्मीदवारों की अवैध रूप से नियुक्ति की सिफारिश की थी। ED ने बयान में कहा, "पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को आज (11 अप्रैल) नगरपालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे मामले में गहन पूछताछ की जाएगी।"

खुलासा ED ने क्या किया खुलासा? ED के अनुसार, पूर्व अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मंत्री बोस ने नगर निगम नौकरियों में सहायता करने के बदले कथित तौर पर अपराध से प्राप्त धन लिया था। एजेंसी ने अवैध लेन-देन के तहत उनके द्वारा हासिल किए गए फ्लैटों का भी पता लगा लिया है। जांचकर्ताओं को बोस से जुड़े बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा मिली है। बता दें कि बोस विधानसभा चुनावों में भाजपा के शरदवत मुखर्जी से 37,000 से अधिक वोटों हार मिली थी।

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