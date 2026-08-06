ED ने दबोचा 200 करोड़ रुपये के क्रिप्टो-हवाला मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का मास्टरमाइंड
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ताराचंद नीमर को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर घोटाले से करीब 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की। ED का कहना है कि निमर ने चुराए गए पैसों को ठिकाने लगाने में मुख्य भूमिका निभाई, और इसके लिए उन्होंने अपने परिवार के बैंक खातों का इस्तेमाल किया।
गिफ्ट कार्ड के जरिए क्रिप्टो और हवाला से लॉन्ड्रिंग
यह गिरोह सरकारी अधिकारियों और कंपनी के प्रतिनिधियों का नाटक करता था और लोगों को ठगकर गिफ्ट कार्ड के जरिए पैसे भेजवाता था। फिर उन पैसों को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर हवाला और बैंकिंग चैनलों से चुपचाप भारत भेज दिया जाता था।
जांचकर्ताओं का मानना है कि निमर ने सिर्फ पैसों का प्रबंधन ही नहीं किया, बल्कि अधिकारियों को गुमराह करने और गवाहों पर असर डालने की कोशिश भी की। ED अभी भी डिजिटल सबूत, गायब पैसा और इस मामले में शामिल और लोगों की तलाश कर रही है।