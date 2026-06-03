हीरा ग्रुप महाघोटाला: 1.7 लाख पीड़ितों के पैसे वापसी में अड़चन बनी नोहरा शेख की करीबी को ED ने दबोचा

अंसारी पर नीलामी में बाधा डालने का आरोप

अंसारी पर जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन करने और उनसे किराया वसूलने का आरोप है। वह अधिकारियों और ग्रुप के बीच बिचौलिए का काम भी करती थी। ED का कहना है कि उसने कथित तौर पर उस नीलामी प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की, जिसे पीड़ितों को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए अदालत के आदेश पर शुरू किया गया था।

यह घोटाला UAE और सऊदी अरब जैसे देशों में रहने वाले NRI तक भी फैल गया था, जिससे इस जालसाजी की व्यापकता का पता चलता है। ED ने चेतावनी दी है कि जैसे-जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी, उसमें बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।