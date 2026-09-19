तिरुपति लड्डू विवाद: 96 करोड़ के घी घोटाले में ED ने की बड़ी गिरफ्तारी
प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू, जो श्री वेंकटेश्वर मंदिर में भक्तों को प्रसाद के तौर पर दिया जाता है, विवादों में घिर गया है।
दरअसल, आरोप है कि इसमें मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया था। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुकृति फूड्स के प्रमोटर कैलाश चंद मंगला को 17 सितंबर, 2026 को गिरफ्तार किया।
उन पर नकली घी की सप्लाई करने और 96 करोड़ रुपये के एक बड़े घोटाले में शामिल होने का आरोप है। यह पूरा मामला 2019 से 2024 के बीच तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को की गई धोखाधड़ी वाली सप्लाई से जुड़ा है।
मंदिर तिरुपति लड्डू की सप्लाई चेन की समीक्षा कर रहा
तिरुपति लड्डू सिर्फ कोई आम मिठाई नहीं है, यह 1715 से मंदिर की एक पुरानी और पवित्र परंपरा का हिस्सा है। इसे बेसन, चीनी और शुद्ध गाय के घी से तैयार किया जाता है। इसकी खासियत और शुद्धता के लिए इसे एक विशेष जीआई टैग भी मिला हुआ है। लेकिन इस घोटाले ने लड्डू की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद मंदिर प्रशासन अब हरकत में आ गया है।
मंदिर के अधिकारियों ने बताया है कि वे इस पूरे मामले में सख्त कदम उठा रहे हैं और लड्डू की सालों पुरानी पहचान के साथ-साथ भक्तों के भरोसे को बनाए रखने के लिए पूरी सप्लाई चेन की जांच कर रहे हैं।