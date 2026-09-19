तिरुपति लड्डू विवाद: 96 करोड़ के घी घोटाले में ED ने की बड़ी गिरफ्तारी

तिरुपति लड्डू सिर्फ कोई आम मिठाई नहीं है, यह 1715 से मंदिर की एक पुरानी और पवित्र परंपरा का हिस्सा है। इसे बेसन, चीनी और शुद्ध गाय के घी से तैयार किया जाता है। इसकी खासियत और शुद्धता के लिए इसे एक विशेष जीआई टैग भी मिला हुआ है। लेकिन इस घोटाले ने लड्डू की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद मंदिर प्रशासन अब हरकत में आ गया है।

मंदिर के अधिकारियों ने बताया है कि वे इस पूरे मामले में सख्त कदम उठा रहे हैं और लड्डू की सालों पुरानी पहचान के साथ-साथ भक्तों के भरोसे को बनाए रखने के लिए पूरी सप्लाई चेन की जांच कर रहे हैं।