ED ने I-PAC डायरेक्टर विनेश चंदेला को दबोचा, 50 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा आरोप

ED ने I-PAC पर 13.5 करोड़ रुपये छिपाने का आरोप लगाया

ED का कहना है कि I-PAC ने अपने भुगतानों को दो हिस्सों में बांटा था। कुछ भुगतान आधिकारिक चैनलों से किए गए, वहीं बाकी बिना हिसाब वाले नकद में निपटाए गए। ED को लगता है कि ऐसा करने के लिए शायद किसी राजनीतिक दल के फंड का इस्तेमाल किया गया होगा। एजेंसी के मुताबिक, I-PAC को 13.5 करोड़ रुपये 'अनसिक्योर्ड लोन' के तौर पर मिले थे, जिनके लिए कोई कागजी कार्रवाई नहीं की गई थी। यह पूरा पैसा बिना हिसाब वाला था, जिसे I-PAC की किताबों में छिपाने की कोशिश की गई थी। ED का यह भी आरोप है कि I-PAC ने नकली इनवॉइस भी जारी किए। साथ ही, अवैध पैसे को कानूनी दिखाने के लिए बैंकिंग और हवाला, दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया।