दिल्ली: जंतर मंतर पर 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए, इंटरनेट बंद
क्या है खबर?
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR के खिलाफ छात्र संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने योगेंद्र यादव, नेहा बोरा, सौरभ भारद्वाज समेत 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के 12 मेट्रो स्टेशनों को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया है। रात 9 बजे तक आसपास के इलाकों में इंटरनेट भी बंद किया गया है।
हिरासत
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर जाने से रोका
दिल्ली पुलिस ने के जंतर मंतर के आसपास से 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है।
पुलिस ने जंतर मंतर जाने के सभी रास्ते बैरिकेडिंग कर बंद कर दिए हैं।
AAP नेता सौरभ भारद्वाज और अन्य प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने जंतर मंतर से हटा दिया। सभी को बस में बैठाकर दूसरी जगह ले जाया गया।
धरना
AAP सांसद धरने पर बैठे
विरोध प्रदर्शन के बीच संसद जाने से रोके जाने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह धरने पर बैठ गए।
उन्होंने कहा, "मैं सांसद हूं। एक सांसद के तौर पर मुझे 'मत धांधली' का मुद्दा उठाना था, लेकिन मुझे वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। आप पुलिस की तानाशाही देख सकते हैं। मैं केवल एक सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संसद जाना चाहता हूं।"
मेट्रो
12 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए
दिल्ली मेट्रो के जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली और बाराखंबा स्टेशन को बंद कर दिया गया है।
हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस, INA, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध है।
दिल्ली मेट्रो ने बाद में एक अपडेट में बताया कि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज सुविधा भी अगली सूचना तक बंद रहेगी।
बयान
मनोज झा बोले- प्रदर्शन के लिए अनुमति क्यों जरूरी
RJD सांसद मनोज झा ने कहा, "उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है? आखिर यह गांधी जी का देश है। आज गांधी जयंती है। मैं कहना चाहता हूं कि इसे पुलिस राज्य में बदलने के बावजूद ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अपने कुकर्मों को छिपा नहीं पाएंगे।"
AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, "लोगों को पुलिस से डरना नहीं चाहिए, भले ही वे लाठियों का इस्तेमाल करें।"
कांग्रेस
कांग्रेस बोली- ज्ञानेश कुमार देशद्रोही है
कांग्रेस ने कहा, 'ज्ञानेश कुमार देशद्रोही है, उसका इस्तीफा और गिरफ्तारी हो। आज NSUI साथियों ने अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में पैदल शांति मार्च कर अपनी इस मांग को बुलंद किया। लेकिन 'वोट चोरी' के एजेंट को बचाने के लिए भाजपा ने सारी ताकत झोंक दी। युवाओं पर पुलिसिया बर्बरता की गई और NSUI अध्यक्ष के साथ कई साथियों को हिरासत में ले लिया गया। सच से डरने और घबराने वाली भाजपा याद रखे- हम गांधी के अनुयायी हैं।"