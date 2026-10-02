दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है

दिल्ली: जंतर मंतर पर 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए, इंटरनेट बंद

लेखन आबिद खान 03:31 pm Oct 02, 202603:31 pm

क्या है खबर?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR के खिलाफ छात्र संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने योगेंद्र यादव, नेहा बोरा, सौरभ भारद्वाज समेत 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के 12 मेट्रो स्टेशनों को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया है। रात 9 बजे तक आसपास के इलाकों में इंटरनेट भी बंद किया गया है।