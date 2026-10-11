चुनाव आयोग ने प्रकाश राजपुरोहित काे नियुक्त किया नया उप चुनाव आयुक्त, जानिए कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी
भारत के चुनाव आयोग ने राजस्थान कैडर के 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित को अपना नया उप चुनाव आयुक्त बनाया है। उन्होंने संजय कुमार के अचानक पद छोड़ने के बाद यह जिम्मेदारी संभाली है और वे 2030 तक इस पद पर रहेंगे। अभी राजपुरोहित को कौन सा काम सौंपा जाएगा, यह तय नहीं हुआ है। आने वाले बड़े चुनावों को देखते हुए यह एक बहुत ही अहम पद है।
संजय कुमार के जाने पर उठे थे प्रोटोकॉल से जुड़े सवाल
संजय कुमार के अचानक पद छोड़ने के बाद विभाग में कुछ चिंताएं पैदा हो गई थीं। अधिकारियों को इस बात की फिक्र थी कि जिम्मेदारियों को इधर-उधर करने में प्रोटोकॉल का कहीं उल्लंघन न हो जाए। ये सारी दिक्कतें केंद्रीय सचिव के सामने भी रखी गई थीं। अब राजपुरोहित के आने से उम्मीद है कि हालात सामान्य होंगे। चुनाव आयोग भी आने वाले विधानसभा चुनावों को नियमों के हिसाब से और बिना किसी रुकावट के करवा पाएगा।