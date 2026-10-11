चुनाव आयोग ने प्रकाश राजपुरोहित काे नियुक्त किया नया उप चुनाव आयुक्त, जानिए कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी

संजय कुमार के अचानक पद छोड़ने के बाद विभाग में कुछ चिंताएं पैदा हो गई थीं। अधिकारियों को इस बात की फिक्र थी कि जिम्मेदारियों को इधर-उधर करने में प्रोटोकॉल का कहीं उल्लंघन न हो जाए। ये सारी दिक्कतें केंद्रीय सचिव के सामने भी रखी गई थीं। अब राजपुरोहित के आने से उम्मीद है कि हालात सामान्य होंगे। चुनाव आयोग भी आने वाले विधानसभा चुनावों को नियमों के हिसाब से और बिना किसी रुकावट के करवा पाएगा।