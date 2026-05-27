युगांडा से बेंगलुरु पहुंची महिला में इबोला के लक्षण मिले (प्रतीकात्मक तस्वीर)

युगांडा से बेंगलुरु पहुंची महिला में इबोला के लक्षण, अस्पताल में एकांतवास में रखा गया

लेखन गजेंद्र 10:14 am May 27, 202610:14 am

क्या है खबर?

अफ्रीका में फैले इबोला वायरस का डर भारत पहुंच गया है। यहां कर्नाटक के बेंगलुरु में युगांडा से एक महिला पहुंची है, जिसमें इबोला के लक्षण मिले हैं। महिला 23 मई को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंची थी, जहां बीमारी के लक्षण दिखने पर उन्हें इंदिरा नगर स्थिति सरकारी महामारी रोग अस्पताल में एकांतवास में रखा गया है। युगांडा से लौटने के बाद 28 वर्षीय महिला ने शरीर में हल्के दर्द की शिकायत की थी। फिलहाल, उसकी हालत स्थिर है।