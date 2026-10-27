उत्तर भारत में ठंड ने दी समय से पहले दस्तक, हिमाचल में पारा माइनस 2.1

इस साल उत्तर भारत में सर्दी ने तय समय से पहले ही दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश में सुबह के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंगलवार, 27 अक्टूबर को कुकुमसेरी में तो तापमान माइनस 2.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया।

ताबो और केलांग का हाल भी कुछ ऐसा ही था, वहां पारा जमाव बिंदु के ठीक ऊपर बना हुआ था।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि कुकुमसेरी राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह दिखाता है कि ठंड का मौसम इस बार जल्दी शुरू हो गया है।