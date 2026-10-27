उत्तर भारत में ठंड ने दी समय से पहले दस्तक, हिमाचल में पारा माइनस 2.1
इस साल उत्तर भारत में सर्दी ने तय समय से पहले ही दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश में सुबह के वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंगलवार, 27 अक्टूबर को कुकुमसेरी में तो तापमान माइनस 2.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया।
ताबो और केलांग का हाल भी कुछ ऐसा ही था, वहां पारा जमाव बिंदु के ठीक ऊपर बना हुआ था।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि कुकुमसेरी राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह दिखाता है कि ठंड का मौसम इस बार जल्दी शुरू हो गया है।
दिल्ली में अक्टूबर का सबसे कम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस
दिल्ली में भी ठंड ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस बार अक्टूबर महीने में पिछले तीन सालों का सबसे कम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह इस महीने के सामान्य तापमान से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है।
हिमाचल में 27 और 28 अक्टूबर को मौसम सूखा रहने की उम्मीद है, वहीं IMD ने गुरुवार और शुक्रवार (29-30 अक्टूबर) को कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार पूरे इलाके में सर्दी तय समय से थोड़ी जल्दी आ गई है।