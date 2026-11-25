'मेट्रो मैन' का 60,000 करोड़ रुपये का मेगा प्लान, बदलेगी यात्रा की तस्वीर
जाने-माने टेक्नोक्रेट और 'मेट्रो मैन' के नाम से जाने जाने वाले ई श्रीधरन केरल में तिरुवनंतपुरम और कन्नूर को जोड़ने वाली एक सेमी-हाई-स्पीड रेल लाइन लाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 60,000 करोड़ रुपये है।
श्रीधरन ने सुझाव दिया है कि इसका 60 प्रतिशत फंड सरकार दे और बाकी का पैसा क्राउडफंडिंग के जरिए जुटाया जाए। उनका कहना है कि यह प्रोजेक्ट राज्य में लोगों के सफर करने के तरीके को बहुत हद तक बदल देगा।
प्रस्ताव में 472 किलोमीटर का एलिवेटेड सोलर रूट शामिल
इस योजना में 472 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाने का प्रस्ताव है, जिससे जमीन अधिग्रहण की बड़ी समस्याओं से बचा जा सकेगा और लागत कम रखने के लिए यह सोलर पावर से चलेगा।
ट्रेनें हर 30 मिनट पर चलेंगी और इनकी डिज़ाइन स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे पूरी यात्रा केवल साढ़े तीन घंटे में पूरी हो जाएगी, जो अभी के विकल्पों से कहीं ज़्यादा तेज है।
हर 25 किलोमीटर पर स्टेशन होंगे (जिसमें एर्नाकुलम में चार स्टेशन शामिल हैं) और टिकट की कीमत लगभग 800 रुपये होने की उम्मीद है। श्रीधरन का यह प्रस्ताव सरकार को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर सरकार की तरफ़ से कोई जवाब नहीं आया है।