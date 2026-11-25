इस योजना में 472 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाने का प्रस्ताव है, जिससे जमीन अधिग्रहण की बड़ी समस्याओं से बचा जा सकेगा और लागत कम रखने के लिए यह सोलर पावर से चलेगा।

ट्रेनें हर 30 मिनट पर चलेंगी और इनकी डिज़ाइन स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे पूरी यात्रा केवल साढ़े तीन घंटे में पूरी हो जाएगी, जो अभी के विकल्पों से कहीं ज़्यादा तेज है।

हर 25 किलोमीटर पर स्टेशन होंगे (जिसमें एर्नाकुलम में चार स्टेशन शामिल हैं) और टिकट की कीमत लगभग 800 रुपये होने की उम्मीद है। श्रीधरन का यह प्रस्ताव सरकार को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर सरकार की तरफ़ से कोई जवाब नहीं आया है।