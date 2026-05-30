केरलम में दौड़ेगी हाई-स्पीड ट्रेन, तिरुवनंतपुरम-कन्नूर के बीच सिर्फ 3.5 घंटे का सफर 

60,000 करोड़ रुपये का ग्रीन रेल कॉरिडोर

यह गलियारा 473 किलोमीटर लंबा होगा, जिसका ज्यादातर हिस्सा ऊंचाई पर (एलिवेटेड) बनेगा। इसमें कुल 23 स्टेशन होंगे और यह 3 हवाई अड्डों से सीधा जुड़ा होगा, जिसमें कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक के लिए एक खास सड़क भी बनाई जाएगी। ट्रेनें 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी और रोजाना 54,000 से ज्यादा यात्रियों को ले जा सकेंगी, जिनकी संख्या भविष्य में बढ़ाई भी जा सकेगी।

60,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना में पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा गया है। यह पूरी तरह से सोलर पावर से चलेगा और अगर, इसे हरी झंडी मिल जाती है तो यह दुनिया का पहला 'ग्रीन रेल कॉरिडोर' बन सकता है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद इसके निर्माण में करीब 5 साल लगने का अनुमान है।