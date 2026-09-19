दमोह: घरेलू कलह में हैवानियत, पति ने ली पत्नी और 3 बच्चों की जान

पुलिस ने बताया कि पटेल को मौके से ही कुल्हाड़ी के साथ पकड़ा गया, जिसका इस्तेमाल उसने इस वारदात में किया। परिवार में लंबे समय से घरेलू झगड़े चल रहे थे और एक बार तो कानूनी शिकायत भी दर्ज की गई थी। शुक्रवार रात को पति-पत्नी के बीच फिर से विवाद हुआ था। खेमा बाई के पिता ने भी सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन जब पत्नी और बच्चे सो गए, तो द्वारका ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। अब पुलिस और फोरेंसिक टीमें इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही हैं।