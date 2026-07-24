जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों ने खड़ा किया 'कूड़े का पहाड़', 15 टन कचरा हटाने के बाद भी मुसीबत जारी
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शनों ने गंदगी की एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है। एक तरफ कूड़े के डिब्बे लबालब भरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ खाने के डिब्बे और गत्ते के बक्से चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। सफाई का काम बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि बैरिकेड्स की वजह से बड़ी गाड़ियां अंदर नहीं आ पा रही हैं। इसी के चलते कूड़ा लगातार जमा होता जा रहा है।
वॉलंटियर्स ने करीब 15 मीट्रिक टन कूड़ा साफ किया
स्वच्छता टीमें और वॉलंटियर्स मिलकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 22 जुलाई से अब तक उन्होंने करीब 15 मीट्रिक टन कूड़ा साफ किया है। कानून के छात्र सिद्धार्थ सिंह जैसे लोग भी इस सफाई अभियान में शामिल हैं।
सिद्धार्थ सिंह कहते हैं, 'यह हमारा तरीका है जिससे हम प्रदर्शन को जारी रखने में मदद कर रहे हैं।'
लेकिन प्रदर्शनकारियों के लिए खाना-पीना और अन्य जरूरी सामान लगातार आता रहता है, जिससे कूड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा।