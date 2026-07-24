जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों ने खड़ा किया 'कूड़े का पहाड़', 15 टन कचरा हटाने के बाद भी मुसीबत जारी

स्वच्छता टीमें और वॉलंटियर्स मिलकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 22 जुलाई से अब तक उन्होंने करीब 15 मीट्रिक टन कूड़ा साफ किया है। कानून के छात्र सिद्धार्थ सिंह जैसे लोग भी इस सफाई अभियान में शामिल हैं।

सिद्धार्थ सिंह कहते हैं, 'यह हमारा तरीका है जिससे हम प्रदर्शन को जारी रखने में मदद कर रहे हैं।'

लेकिन प्रदर्शनकारियों के लिए खाना-पीना और अन्य जरूरी सामान लगातार आता रहता है, जिससे कूड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा।