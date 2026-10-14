दशहरे पर हर राज्य में अलग-अलग छुट्टियां, जानें आपके यहां कब?

उत्तर प्रदेश और बिहार में स्कूलों में विजयदशमी और नवरात्रि के कुछ खास दिनों पर छुट्टी रहेगी। लेकिन सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियों की तारीखें अलग हो सकती हैं, इसलिए छात्रों को अपने स्कूल से जानकारी ज़रूर ले लेनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल के छात्रों को हमेशा की तरह दुर्गा पूजा के लिए लंबी छुट्टी मिलेगी। दिल्ली और मध्य प्रदेश में छुट्टियां आधिकारिक कैलेंडर के हिसाब से होंगी, लेकिन लोकल प्रशासन इन्हें आगे भी बढ़ा सकता है।